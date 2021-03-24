Бущан: Серхіо Рамос мені посміхався, а я у відповідь йому

Дзвінок Мірчи Луческу до голкіпера Динамо Георгія Бущана після дебютних матчів за збірну України дав свій імпульс.

Про це заявив сам голкіпер.

"Матчі з Францією і Німеччиною? Тиждень тоді вдався у мене. І там, і там один і той же Бущан, навіть пропустивши 7 голів, став найкращим гравцем матчу збірної України. Дебют такий божевільний, я думав: навіщо воно мені все треба? День взагалі не брав телефон в руки, прийшов у себе, думаю - буває. Кого не постав - результат той же самий був. Залетіло все, що могло залетіти.

Через два дні подзвонив Луческу, це теж дало свій імпульс. Часу посипати голову не було. Дитяча помилка була з німцями, відчуття свої я можу описати, але якщо згадати перший тайм – я виходжу, Горецька летить на мене, і фіксується фол. Я бачу м'яч, він біжить на мене, чекаю зіткнення, а він застукав мене зненацька, і увага вже була на ньому, а не на м'ячі. Після гри вже смішно було. На сьогоднішній момент намагаюся бути стійким.

Удар Рамоса? Там штрафний такий був, можна й не падати. Хотів показати себе перед глядачами, а потім встаю, намагаюся когось розставити, а він мені посміхається, а я у відповідь йому. Вийшло епічне відео", - зазначив Бущан.