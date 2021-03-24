Україна зіграє з Францією, Бельгія - з Вельсом. Розклад матчів відбору до ЧС-2022

Відбудеться 12 матчів кваліфікації турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 березня, стартує європейський кваліфікаційний раунд відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.

Розклад матчів:

Група А

21:45. Португалія - Азербайджан

21:45. Сербія - Ірландія

Група D

21:45. Франція - Україна

21:45. Фінляндія - Боснія і Герцеговина

Група Е

21:45. Бельгія - Вельс

21:45. Естонія - Чехія

Група G

19:00. Туреччина - Нідерланди

21:45. Латвія - Чорногорія

21:45. Гібралтар - Норвегія

Група Н

21:45. Мальта - Росія

21:45. Кіпр - Словаччина

21:45. Словенія - Хорватія