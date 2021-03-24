Україна зіграє з Францією, Бельгія - з Вельсом. Розклад матчів відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 березня, стартує європейський кваліфікаційний раунд відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.
Розклад матчів:
Група А
21:45. Португалія - Азербайджан
21:45. Сербія - Ірландія
Група D
21:45. Франція - Україна
21:45. Фінляндія - Боснія і Герцеговина
Група Е
21:45. Бельгія - Вельс
21:45. Естонія - Чехія
Група G
19:00. Туреччина - Нідерланди
21:45. Латвія - Чорногорія
21:45. Гібралтар - Норвегія
Група Н
21:45. Мальта - Росія
21:45. Кіпр - Словаччина
21:45. Словенія - Хорватія