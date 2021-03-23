Збірна України прибула у Францію на матч відбору ЧС-2022

Збірна України прибула до Парижу на матч проти збірної Франції.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Команда без жодних затримок пройшли на паспортний контроль, після чого, пред'явивши негативні ПЛР-тести, прослідували до командного автобуса й фактично одразу виїхали в напрямку готелю Pullman La Defense.

Збірна України зупинилась у тимчасовій паризькій резиденції у районі Ла-Дефанс, звідки до Стад де Франс — 15 км або 20 хвилин автобусом.

Сьогодні у гравців збірної України — відпочинок після дороги й теоретичне заняття.