Збірна України прибула у Францію на матч відбору ЧС-2022

Джерело - uaf.ua.
Збірна України прибула до Парижу на матч проти збірної Франції.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Команда без жодних затримок пройшли на паспортний контроль, після чого, пред'явивши негативні ПЛР-тести, прослідували до командного автобуса й фактично одразу виїхали в напрямку готелю Pullman La Defense.
Збірна України зупинилась у тимчасовій паризькій резиденції у районі Ла-Дефанс, звідки до Стад де Франс — 15 км або 20 хвилин автобусом.
Сьогодні у гравців збірної України — відпочинок після дороги й теоретичне заняття.