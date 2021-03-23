Капітан збірної Франції оцінив матч проти України

Збірна Франції підготувалася до матчу проти України у відборі на чемпіонат світу у 2022 році.

Про це розповів капітан збірної Франції Уго Льоріс.

"Ми аналізували дії української збірної, переглядаючи її матчі в Лізі націй проти Німеччини та Іспанії. Українці показали якісний футбол. Гадаю, що той результат товариського поєдинку, коли ми виграли — 7:1, не відображає справжнього рівня нашого суперника. Тоді він потерпав від COVID-19.

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Утім, незважаючи ні на що, нам важливо добре стартувати у відборі. Тож намагатимемося тільки перемогти", - відзначив Льоріс.