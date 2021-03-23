Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам остерігається національної команди України.

Про це розповів сам наставник.

"У нас виникли проблеми. У декількох співробітників готелю, де ми зазвичай мешкаємо під час підготовки до матчів, були позитивні тести на COVID-19. Тож ми вирішили нікуди не виїжджати з бази в Клерфонтені й передматчеве тренування провели саме тут, а не на "Стад де Франс", аби зменшити фізичне навантаження для гравців.

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До матчу проти України готові всі 26 футболістів. Я буду обирати. Широкий вибір — добра новина. Хтось зіграє завтра, хтось — у неділю в Казахстані, а хтось — наступної середи з Боснією і Герцеговиною. Утім, я ще не вирішив. Ми думаємо тільки про Україну.

Це буде не той суперник, якого ми обіграли в товариському матчі — 7:1. Тоді в Андрія Шевченка було дуже багато хворих на коронавірус. В українців добра команда, яка полюбляє володіти м’ячем. Їй подобається грати в комбінаційний футбол із підключенням до атакувальних дій крайніх захисників. Синьо-жовті перемогли Іспанію й довели, що здатні демонструвати якісну гру", - розповів Дешам.