 Дешам: Це буде не та збірна України, яку Франція обіграла 7:1 | Футбол | Champion.com.ua
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Дешам: Це буде не та збірна України, яку ми обіграли 7:1

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Дідьє Дешам прокоментував матч проти збірної України
Дешам: Це буде не та збірна України, яку ми обіграли 7:1
#УАФ, #Україна, #Франція

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам остерігається національної команди України.

Про це розповів сам наставник.

"У нас виникли проблеми. У декількох співробітників готелю, де ми зазвичай мешкаємо під час підготовки до матчів, були позитивні тести на COVID-19. Тож ми вирішили нікуди не виїжджати з бази в Клерфонтені й передматчеве тренування провели саме тут, а не на "Стад де Франс", аби зменшити фізичне навантаження для гравців.

Актуально: Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

До матчу проти України готові всі 26 футболістів. Я буду обирати. Широкий вибір — добра новина. Хтось зіграє завтра, хтось — у неділю в Казахстані, а хтось — наступної середи з Боснією і Герцеговиною. Утім, я ще не вирішив. Ми думаємо тільки про Україну.

Це буде не той суперник, якого ми обіграли в товариському матчі — 7:1. Тоді в Андрія Шевченка було дуже багато хворих на коронавірус. В українців добра команда, яка полюбляє володіти м’ячем. Їй подобається грати в комбінаційний футбол із підключенням до атакувальних дій крайніх захисників. Синьо-жовті перемогли Іспанію й довели, що здатні демонструвати якісну гру", - розповів Дешам.

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