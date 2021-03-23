Трубін: Приємно отримати дебютний виклик у збірну України

Джерело - uaf.uа.
Голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін оцінив дебютний виклик до головної команди країни.
Про це розповів сам футболіст.
"Приємно отримати дебютний виклик. Звичайно, я трохи хвилююся. Зараз буду з усіма знайомитися, тож, думаю, усе буде добре.
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Звісно, хочеться показати себе з найкращого боку, продемонструвати, на що здатен.
Конкуренція — це завжди добре. Зараз будуть тренування, усі будуть викладатися. Рішення ж приймати головному тренеру. Конкуренція лише в плюс команді", - розповів Трубін.