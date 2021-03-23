 Трубін: Приємно отримати дебютний виклик у збірну України | Футбол | Champion.com.ua
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Трубін: Приємно отримати дебютний виклик у збірну України

Сьогодні 16:29 144 0
Анатолій Трубін прокоментував виклик у збірну України
Трубін: Приємно отримати дебютний виклик у збірну України
#УАФ, #Трубін, #Україна

Джерело - uaf.uа.

Голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін оцінив дебютний виклик до головної команди країни.

Про це розповів сам футболіст.

"Приємно отримати дебютний виклик. Звичайно, я трохи хвилююся. Зараз буду з усіма знайомитися, тож, думаю, усе буде добре.

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Звісно, хочеться показати себе з найкращого боку, продемонструвати, на що здатен.

Конкуренція — це завжди добре. Зараз будуть тренування, усі будуть викладатися. Рішення ж приймати головному тренеру. Конкуренція лише в плюс команді", - розповів Трубін.

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