Трубін: Приємно отримати дебютний виклик у збірну України

Голкіпер національної збірної України Анатолій Трубін оцінив дебютний виклик до головної команди країни.

Про це розповів сам футболіст.

"Приємно отримати дебютний виклик. Звичайно, я трохи хвилююся. Зараз буду з усіма знайомитися, тож, думаю, усе буде добре.

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Звісно, хочеться показати себе з найкращого боку, продемонструвати, на що здатен.

Конкуренція — це завжди добре. Зараз будуть тренування, усі будуть викладатися. Рішення ж приймати головному тренеру. Конкуренція лише в плюс команді", - розповів Трубін.