Стартуємо грою з французами: розклад матчів збірної України в кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Уже завтра, 24 березня, збірна України грою з французами стартує у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2022 року, що пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня наступного року.

Від Європи в чемпіонаті світу візьмуть участь 13 команд. Сама ж кваліфікація пройде в кілька етапів:

• переможці груп відбіркового турніру отримають пряму путівку;

• три команди визначаться через сито плей-оф - 10 команд, які посіли другі місця в групах і 2 команди - переможці груп Ліги націй на основі загального рейтингу Ліги націй, які посіли в груповому етапі кваліфікації місця нижче 2-го. 12 команд будуть розділені на 3-и шляхи плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів та фіналів (господар визначається жеребкуванням). Переможець кожного шляху проходить до Чемпіонату світу.

Розклад матчів збірної України в групі D

24 березня. 21:45. Франція - Україна

28 березня. 21:45. Україна - Фінляндія

31 березня. 21:45. Україна - Казахстан

1 вересня. 17:00. Казахстан - Україна

4 вересня. 21:45. Україна - Франція

9 жовтня. 19:00. Фінляндія - Україна

12 жовтня. 21:45. Україна - Боснія і Герцеговина

16 листопада. 21:45. Боснія і Гекрцеговина - Україна.