Зінченко: Перед Францією ніякого мандражу немає

Актуально: Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко від матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти національної команди Франції очікує іншої гри, ніж у жовтні 2020 року.

Про це заявив сам футболіст.

"Насправді ніякого мандражу немає. Всі ми розуміємо, яка це збірна, чемпіони світу. Ясна річ, що додаткової мотивації ми не потребуємо. Тому що граючи проти такої збірної, ми виходимо з повною концентрацією і повною мотивацією. Рахунок насправді не зовсім відбивав ту гру, яка була. Я дивився по телевізору, якщо брати перші 15-20 хвилин першого тайму, то наша збірна грала навіть краще, ніж Франція. Добре, що це сталося тоді, під егідою товариського матчу. Зараз офіційна гра і, я думаю, картина буде зовсім іншою.

Актуально: Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

Так, звичайно, всі хлопці скучили одне за одним. Нам потрібно якомога краще підготуватися до чемпіонату Європи, зараз відбір на чемпіонат світу. Часу на розкачку немає насправді, на жаль. І часу підготуватися як слід до ігор теж не вистачає. Всі хлопці це розуміють. Головне, щоб не було травм. Бажаю всім хлопцям повертатися в лад, зокрема Тарасу Степаненку, тому що ми потребуємо усіх гравців", - зазначив Зінченко.

Нагадаємо, поєдинок Франція - Україна відбудеться 24 березня о 21:45 на стадіоні Стад-де-Франс.