Шевченко: У нас є певні задумки на матч з Францією

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поважає суперника у наступному матчі.
Про це заявив сам фахівець.
"Однозначно висновки були зроблені. Ми будемо грати офіційний матч - це інша концентрація. Я поважаю цю команду, тренера.
Вони - чинні чемпіони світу, маючи такий склад і хорошу команду. Ми серйозно готуємося - у нас є план на гру.
У нас є втрати - Степаненко, Циганков, Бесєдін. Це гравці, на яких ми розраховували. Під питанням Андрій Ярмоленко теж.
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У нас є певні задумки на матч з Францією. На жаль, дуже мало часу. Виходимо з ситуації, що перший раз граємо 3 матчі - в цьому теж є складність.
Незважаючи на це, ми з хорошим настроєм вилітаємо сьогодні ввечері і будемо готуватися на матч", - сказав Шевченко.
У березні збірна України проведе три матчі відбору ЧС-2022 - проти Франції на виїзді (24 березня) і в Києві прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).