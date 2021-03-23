Шевченко: У нас є певні задумки на матч з Францією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поважає суперника у наступному матчі.

Про це заявив сам фахівець.

"Однозначно висновки були зроблені. Ми будемо грати офіційний матч - це інша концентрація. Я поважаю цю команду, тренера.

Вони - чинні чемпіони світу, маючи такий склад і хорошу команду. Ми серйозно готуємося - у нас є план на гру.

У нас є втрати - Степаненко, Циганков, Бесєдін. Це гравці, на яких ми розраховували. Під питанням Андрій Ярмоленко теж.