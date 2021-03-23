Луческу допоможе бухарестському Динамо уникнути фінансового краху

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу допоможе Динамо Бухарест вибратися з фінансової ями, в яку потрапив клуб.
Про це заявив журналіст Емануель Росу.
"Ця історія залишиться непоміченою, але вона чудова.
Динамо (Бухарест - прим. ред.) намагається отримати гроші, необхідні клубу для отримання ліцензії на наступні сезони. Зараз клубом керують фанати. Фінансове становище оцінюється як безнадійне. Мірча Луческу запросив Динамо на товариський матч в Києві.
Динамо Бухарест буде продавати на нього віртуальні квитки, а всі виручені гроші підуть на плату за ліцензію.
Луческу - легенда бухарестського Динамо, в минулому він грав за цей клуб і тренував його з великим успіхом", - зазначив Росу.
This is a story that will go unreported, but it's brilliant.— Emanuel Roşu (@Emishor) March 22, 2021
Dinamo is trying to get the money the club needs for next season's license. The club is currently run by its fans. The financial situation is desperate.
Mircea Lucescu invited Dinamo to play a friendly in Kyiv. pic.twitter.com/LI0mjH37pm
Товариський матч Динамо Київ - Динамо Бухарест відбудеться в Києві на НСК Олімпійський. Дата проведення поєдинку поки невідома.
Раніше повідомлялося, що київське Динамо може почати співпрацювати з Динамо Бухарест на постійній основі.