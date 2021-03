Луческу допоможе бухарестському Динамо уникнути фінансового краху

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу допоможе Динамо Бухарест вибратися з фінансової ями, в яку потрапив клуб.

Про це заявив журналіст Емануель Росу.

This is a story that will go unreported, but it's brilliant.



Dinamo is trying to get the money the club needs for next season's license. The club is currently run by its fans. The financial situation is desperate.



Mircea Lucescu invited Dinamo to play a friendly in Kyiv. pic.twitter.com/LI0mjH37pm