Луческу допоможе бухарестському Динамо уникнути фінансового краху

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу допоможе Динамо Бухарест вибратися з фінансової ями, в яку потрапив клуб.

Про це заявив журналіст Емануель Росу.

"Ця історія залишиться непоміченою, але вона чудова.

Динамо (Бухарест - прим. ред.) намагається отримати гроші, необхідні клубу для отримання ліцензії на наступні сезони. Зараз клубом керують фанати. Фінансове становище оцінюється як безнадійне. Мірча Луческу запросив Динамо на товариський матч в Києві.

Динамо Бухарест буде продавати на нього віртуальні квитки, а всі виручені гроші підуть на плату за ліцензію.

Луческу - легенда бухарестського Динамо, в минулому він грав за цей клуб і тренував його з великим успіхом", - зазначив Росу.