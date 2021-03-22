Фрозіноне звільнило Несту

Неста звільнений з посади керманича Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Алессандро Несту звільнили з поста головного тренера Фрозіноне.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Разом з колишнім захисником Мілана і Лаціо тренерський штаб покинули і його помічники.

Фрозіноне після 30 проведених матчів знаходиться на дванадцятому місці турнірної таблиці Серії В з 38 набраними балами.

Відзначимо, Алессандро Неста провів на чолі клубу 77 поєдинків, в яких в середньому набирав 1,38 балів.