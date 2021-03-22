Фрозіноне звільнило Несту

Джерело - Чемпіон.
Алессандро Несту звільнили з поста головного тренера Фрозіноне.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Разом з колишнім захисником Мілана і Лаціо тренерський штаб покинули і його помічники.
Фрозіноне після 30 проведених матчів знаходиться на дванадцятому місці турнірної таблиці Серії В з 38 набраними балами.
Відзначимо, Алессандро Неста провів на чолі клубу 77 поєдинків, в яких в середньому набирав 1,38 балів.
Alessandro Nesta sollevato dall’incarico— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) March 22, 2021
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