Ребров: У Динамо були незадоволені іспанцями, вони змушували працювати

Українським тренерам не подобалося працювати з іспанськими колегами в Динамо.

Про це розповів екстренер киян Сергій Ребров.

"Звичайно, не хотіли з іспанцями працювати, тому що вони змушували працювати.

А хто ж хоче працювати? Ті іспанці, я ж не просто брав їх сюди. Рауль, Вісенте - вони жили 24 години на базі і працювали поруч зі мною.

Я бачив, як працював Альберто Босх, Унаї Мельгозе, які продовжують працювати зі мною. Вони змушують людей працювати.

Тому деякі тренери в академії були незадоволені тим, що працювали занадто багато. Раніше у них там було: деякі тренери приходили на тренуванні, в машині міняв бутси, вийшов, потренував дітей, свисточок, зняв бутси, в машину сів і поїхав. Ось це дуже комфортна тренування.

Це всі знають. Всі думають, що якщо футболіст мав суперминуле як гравець, то він буде 100% хорошим тренером, особливо дитячим. Дитячий тренер - це педагог, там потрібні більше задатки педагога, а не футболіста.

Ставити тренерів - це прерогатива керівників. Коли я був керівником Динамо як тренер, добре, що я отримав підтримку президента, ми спробували реалізувати цю модель гри і управління в клуб. Хтось каже - гірше, краще, але ми вигравали всі віки в Україні, грали успішно Європі, маю на увазі молодіжні команди", - сказав Ребров.