Тайсону суттєво уріжуть зарплату у Бразилії

Керівництво Інтернасьйонала визначилося з фінансовими умовами, які зможе запропонувати 33-річному вінгеру Шахтаря Тайсону.

Про це повідомляє GauchaZH.

Бразильський клуб готовий платити Тайсону близько 100 тис євро на місяць, не включаючи можливі бонуси. Ця сума майже втричі менша від тієї, яку хавбек отримує у Шахтарі.

Очікується, що фінансові умови не стануть перешкодою на шляху повернення Тайсона в Бразилію. Заради можливості знову грати в Інтернасьйонала хавбек готовий відмовитися від більш вигідних пропозицій інших клубів. Також Тайсон не хоче розглядати варіанти з іншими бразильськими клубами, крім Інтера.

Контракт Тайсона з Шахтарем закінчується 30 червня.

Раніше, Тайсон готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Інтернасьонал.