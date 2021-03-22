Збірна України дізналась результати тестів на коронавірус

Стали відомі результати тестів на коронавірус

Збірна України розпочала роботу на першому у році зборі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Після отримання результатів ПЛР-тестів, які були негативними в усіх членів команди, гравці, тренери та персонал вирушили на НТК імені Баннікова.

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У першому тренуванні взяли участь 26 з 29-ти викликаних на збір гравців. Троє відсутніх — це Руслан Маліновський та Віктор Коваленко, а також Андрій Ярмоленко, які прилетіли до Києва в той час, коли вечірнє тренування якраз розпочалося. Після здачі ПЛР-тесті вони зможуть об’єднатися з партнерами по збірній.

Раніше, Шевченко оцінив готовність збірної України до відбору на ЧС-2022.