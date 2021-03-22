Нападнику пообіцяли величезний бонус

Бразильський нападник Неймар близький до підписання нового контракту з ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Неймар незабаром поставить підпис під 5-річним контрактом із парижанами. Наразі сторони узгоджують останні деталі угоди. У контракті з'явиться додаткова опція із "величезним бонусом", якщо Париж здобуде кубок Ліги чемпіонів у найближчі роки. Поточний контракт бразильця з ПСЖ чинний до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Неймар провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Раніше, Неймар запросив Мессі до ПСЖ.