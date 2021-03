Лейпциг знайшов заміну Упамекано

РБ Лейпциг досяг домовленості із Страсбуром щодо переходк центрального захисника Мохамеда Сімакана після закінчення сезону.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Макс Білефельд.

Німецький клуб заплатить за 20-річного француза 17 млн євро, включаючи бонуси, а із самим Сімаканом буде підписаний 5-річний контракт.

Очікується, що про трансфер гравця оголосять офіційно в найближчі дні.

