 Динамо - Рух 3:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Рух 3:0. Огляд матчу

Сьогодні 19:31 631 0
Гості провалили другий тайм матчу
Динамо - Рух 3:0. Огляд матчу
#Рух, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо розгромило львівський Рух.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
19 тур, 21 березня

Динамо - Рух 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Караваєв, 2:0 - 86 Сідклей, 3:0 - 90+1 Караваєв

Динамо: Георгій Бущан, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Сідклей 81), Карлос Де Пена (Володимир Шепелєв 60), Віталій Миколенко, Жерсон Родрігес (Олександр Караваєв 46), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Владислав Супряга (Денис Гармаш 73), Томаш Кендзьора

Рух: Олександр Бандура, Валерій Федорчук, Давід Зец, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Сич 69), Мар'ян Мисик, Богдан Бойчук (Данило Кондраков 84), Максим Білий, Мілош Стаменковіч, Андрій Борячук (Микола Кухаревич 46), Роман Карасюк (Ярослав Мартинюк 46)

Попередження: Карлос Де Пена 10, Сергій Сидорчук 27 - Роман Карасюк 10, Андрій Борячук 19, Богдан Бойчук 54

Раніше, Інгулець мінімально переміг Олександрію в 19 турі УПЛ.

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