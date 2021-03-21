Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу Кубка Англії проти Евертона (2:0).
Про це повідомляє SofaScore.
Українець провів 90 хвилин на полі і заробив 7.7 балів.
За цей час Зінченко зробив 67 дотиків до м'яча і виконав 57 передач з точністю 89%.
Він виграв 2 верхові дуелі з 2, двічі виносив м'яч та заблокував 1 удар.
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Також у Зінченко 2 удари по чужих воротах, які були заблоковані.