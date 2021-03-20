Ворскла - Олімпік: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла вдома зіграє з донецьким Олімпіком у 19 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Пердута, Якубу, Луізао, Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Сємілєт, Щербак
Олімпік: Бетім, Пасіч, Векляк, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Бабенко, Політило, Альваренга, Таллес, Нкенг
Запасні: Чекотун, Давиденко, Драме, Хамелюк, Завійський, Чогадзе, Романовський, Беніто, Каргбо
Поєдинок розпочнеться о 19:30.