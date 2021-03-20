Боруссія назвала ціну Брандта

Боруссія Дортмунд готова продати Юліана Брандта

Боруссія Дортмунд має намір продати 24-річного німецького атакувального півзахисника Юліана Брандта наступного літа.

Про це повідомляє Bild

Боруссія відпустить футболіста, якщо отримає пропозицію в розмірі 25 млн євро.

У поточному сезоні Брандт провів за німецьку команду 35 матчів у всіх турнірах, де забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Брандт захищає кольори Боруссії з літа 2019 року після переходу з Баєра за млн євро. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Раніше, Голанд визначився з наступним клубом.