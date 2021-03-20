Боруссія назвала ціну Брандта

Джерело - sport.uа.
Боруссія Дортмунд має намір продати 24-річного німецького атакувального півзахисника Юліана Брандта наступного літа.
Про це повідомляє Bild
Боруссія відпустить футболіста, якщо отримає пропозицію в розмірі 25 млн євро.
У поточному сезоні Брандт провів за німецьку команду 35 матчів у всіх турнірах, де забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.
Брандт захищає кольори Боруссії з літа 2019 року після переходу з Баєра за млн євро. Його контракт розрахований до літа 2024 року.
Раніше, Голанд визначився з наступним клубом.