У Ромі визначились з заміною Фонсеки

Джерело - football.ua.
Керівництво Роми шукає кандидатів, які змогли б замінити Паулу Фонсека на посаді головного тренера команди.
Про це повідомляє Football Italia.
Головним претендентом на роль нового коуча є тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн.
Керівництво Роми звільнить Фонсеку, якщо йому не вдасться забезпечити Ромі місце в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.
Навіть вихід до чвертьфіналу Ліги Європи не є підставою для босів "вовків", щоб продовжити контракт з 48-річним фахівцем.
Чинний контракт Нагельсманна з Лейпцигом розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, Шахтар поступився Ромі у 1/8 фіналу Ліги Європи.