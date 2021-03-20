У Ромі визначились з заміною Фонсеки

Пауло Фонсека може покинути Рому

Керівництво Роми шукає кандидатів, які змогли б замінити Паулу Фонсека на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє Football Italia.

Головним претендентом на роль нового коуча є тренер Лейпцига Юліан Нагельсманн.

Керівництво Роми звільнить Фонсеку, якщо йому не вдасться забезпечити Ромі місце в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.

Навіть вихід до чвертьфіналу Ліги Європи не є підставою для босів "вовків", щоб продовжити контракт з 48-річним фахівцем.

Чинний контракт Нагельсманна з Лейпцигом розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Шахтар поступився Ромі у 1/8 фіналу Ліги Європи.