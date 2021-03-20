Мілан готовий заплатити 40 млн євро за нападника Фіорентини

Джерело - football.ua.
Нападник Фіорентини Душан Влаховіч може покинути команду в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє MilanNews24.
У придбанні форварда зацікавлений Мілан. Технічний директор клубу Паоло Мальдіні і директор Фредерік Массара хочуть бачити в команді гравця.
Керівництво Фіорентини намір роздобути за Влаховіча 40 млн євро.
У поточному сезоні Душан провів 29 матчів у всіх турнірах за Фіорентину, в яких забив 12 голів і виконав одну гольову передачу.
Раніше, Трубін відреагував на інтерес Мілана.