Пантич: У Динамо жахлива структура

Колишній центральний захисник Динамо Александар Пантич оцінив результат дуелі київської команди з Вільярреалом у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Думаю, що Вільярреал - один з фаворитів на перемогу в Лізі Європи. Коли я грав там, то був дуже молодий, але це відмінний клуб. Робота з непростим тренером, як Марселіно, в такій професійній структурі змусила мене сильно вирости в професійному і людському планах".

"В київського Динамо жахлива структура. Я підписав там відмінний контракт, але ніколи не відчував себе добре в спортивному плані. Я грав в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, але відносини з тренером (Сергієм Ребровим) не складалися. Я пробув в Україні два роки, тому що думав, що це кращий варіант для мого майбутнього, але я знав, що не збираюся викладатися. Трансфер в Кадіс не відбувся через травми. Інші варіанти поїхати теж були, але економічно вони виявлялися вкрай далекими від тих умов, що я мав у Динамо", - сказав Пантич.