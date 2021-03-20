Тайсон покине Шахтар по завершенню сезону

Тайсон може повернутися у Бразилію

Півзахисник Шахтаря Тайсон покине донецький клуб після закінчення поточного сезону.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Тайсон може повернутися в бразильський Інтернасьйонал, який веде переговори про підписання півзахисника. Повідомлялося, що бразилець готовий піти на суттєве зниження зарплати заради повернення до рідного клубу. Взимку 33-річний гравець відхилив пропозиції з Росії, ОАЕ та Китаю.

Контракт Тайсона з Шахтарем добігає кінця в червні.

У нинішньому сезоні Тайсон зіграв у 24 матчах за Шахтар у всіх турнірах. На рахунку бразильця два голи і одна результативна передача.

Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.