Шевченко отримав нового асистента у збірній України

Джерело - Чемпіон.
Пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков презентував чергового асистента головного тренера збірної України - Авраама Кампомара.
Про це він розповів в Instagram.
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"Мій новий колега по збірній України. Давайте разом проаналізуємо тактику і фізику", – розповів Васильков.
Нагадаємо, Шевченко оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору на ЧС-2022.
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