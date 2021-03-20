Шевченко отримав нового асистента у збірній України

У збірній України підтвердили появу нового члена тренерського штабу збірної України

Джерело - Чемпіон.

Пресаташе Андрія Шевченка Микола Васильков презентував чергового асистента головного тренера збірної України - Авраама Кампомара.

Про це він розповів в Instagram.

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"Мій новий колега по збірній України. Давайте разом проаналізуємо тактику і фізику", – розповів Васильков.

Нагадаємо, Шевченко оголосив заявку збірної України на перші матчі відбору на ЧС-2022.