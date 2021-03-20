Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з спонсором на 275 млн євро

Манчестер Юнайтед підписав новий контракт з спонсором

З наступного сезону на футболці Манчестер Юнайтед буде розміщений логотип нового титульного спонсора.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Співпраця з автовиробником Chevrolet, який спонсорував Манчестер Юнайтед з 2014 року, завершена. Тепер на футболках команди з'явиться логотип TeamViewer.

За неофіційною інформацією, нова угода принесе "червоним дияволам" близько 275 млн євро за 5 років. Це приблизно 55 млн за сезон. Сума виглядає просто космічно, але Chevrolet щороку платив клубу на 20 млн більше.

TeamViewer - німецька технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для віддаленого керування комп'ютерами. Згідно з інформацією на сайті компанії, її програма встановлена ​​на більш ніж 2,5 млрд пристроїв.