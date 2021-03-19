Денисов: Арешт з емблеми Металіста зняли

Експрезидент Металіст Олександр Ярославський готується до повернення харківського клубу.

Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Зараз арешт зняли з емблеми. Якщо Ярославський декларував повернення Металіста, без емблеми це представляється складно. Це перший крок Олександра Владиленовича по реінкарнації Металіста.

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Земля під полями на базі у Високому на балансі міста, інша частина на облраді, здаючи в оренду приватним структурам. Я не можу сказати що це дерибан, але лайт-версія мародерства якась присутня.

Зараз це потрібно зібрати і передати громаді Харкова, щоб розвивати інфраструктуру. Можна побачити в інтернеті, на що перетворилася інфраструктура Металіста", - сказав Денисов.