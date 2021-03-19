Тоттенгем визначився з заміною Моурінью

Джерело - football24.ua.
Керівництво Тоттенгема вже шукає потенційних кандидатів на посаду головного тренера, очолив шорт-лист лондонців наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн.
Про це повідомляє Daily Mail.
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Нинішній наставник "шпор" Жозе Моурінью буде змушений шукати нову роботу, якщо його підопічні не фінішують у ТОП-4 АПЛ. У послугах Нагельсманна зацікавлена низка європейських клубів, серед яких Барселона та Баварія.
Після 28-ми турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.
Нагадаємо, Тоттенгем сенсаційно програв Динамо у 1/8 фіналу Ліги Європи.