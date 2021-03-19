У Минаї відреагували на можливе звільнення Кобіна

У Минаї не підтвердили та не спростували можливе звільнення головного тренера команди Василя Кобіна.

Про це розповів спортивний директор закарпатського клубу Михайло Кополовець.

"Ви розумієте, така тренерська робота. Якщо немає результату, то все може бути. Але в мене такої інформації немає. Тому мені важко це коментувати.

Але ви знаєте як часто таке трапляється. Ось я недавно давав інтерв’ю – слова перекручують, виривають із контексту. Важко коментувати, чи правда це. Але звісно ж усе може статися. Така специфіка тренерської роботи. Ви зрозумійте, ми усі професіонали, всі все розуміють. У будь-якій команді, де не найкращі результати, є певний “напряг”. Але останнє рішення завжди за президентом.

Ну як можна бути задоволеним, коли немає результату? Зрозуміло, що є “напряг”! Важко щось коментувати, коли команда не виграє, особливо в тих матчах, де потрібно брати очки: ФК Львів, Інгулець… Тепер треба брати очки там, де їх ще важче взяти. Це футбол, що тут можна сказати", - розповів Кополовець.