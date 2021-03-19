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Флік вказав на завдання Баварії у матчах з ПСЖ

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Ганс-Дітер Флік прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів
Флік вказав на завдання Баварії у матчах з ПСЖ
#Баварія, #Флік, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік відреагував на результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"У чвертьфіналі залишилися тільки сильні суперники. Це вісім найкращих команд Європи. Буде важливо продемонструвати два сильних виступи. Ми хочемо пройти в наступний раунд.

Актуально: Баварія зіграє з ПСЖ. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Передусім я зосереджений на грі зі Штутгартом. Це буде наша 18-я гра за 11 тижнів. За цей короткий час команда знову показала багато чудових результатів, зокрема у останніх іграх", – розповів Флік.

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