Флік вказав на завдання Баварії у матчах з ПСЖ

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік відреагував на результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"У чвертьфіналі залишилися тільки сильні суперники. Це вісім найкращих команд Європи. Буде важливо продемонструвати два сильних виступи. Ми хочемо пройти в наступний раунд.

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Передусім я зосереджений на грі зі Штутгартом. Це буде наша 18-я гра за 11 тижнів. За цей короткий час команда знову показала багато чудових результатів, зокрема у останніх іграх", – розповів Флік.