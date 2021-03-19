Олімпійський чемпіон представив найбільшу виставку в Україні

Виставка Легенди клинка відбулася у Києві

Експерти Національного реєстру рекордів України визнали виставку Легенди клинка найбільшою в Україні. На виставці були представлені 2305 фехтувальних артефактів.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Виставка проходила з 12-го по 15 березня в мультіспейсі Klitschko Expo, який знаходиться на території НСК "Олімпійський". До цього олімпійський чемпіон Барселони-1992 з фехтування Георгій Погосов проводив виставку в США і вона отримала високі оцінки президент МОК Томаса Баха, принца Монако Альбера II та керівництва Міжнародної федерації фехтування.