 Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
CAS залишив в силі рішення УЄФА про технічну поразку збірної України
Сьогодні 13:08 398
Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу
Сьогодні 14:39 127
Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 14:20 224
Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи: Як це було
Сьогодні 14:17 1857
Гірн заявив про бажання провести бій Усик - Джойс у Києві
Сьогодні 14:09 272
Баварія зіграє з ПСЖ. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:21 477
Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 13:19 4175
В’ячеслав Шевчук особисто привітав перших власників авто від Favbet
Сьогодні 11:25 1578
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 10:16 18501
Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 1169
Блоги
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову
Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:28 1095
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів
У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:21 498
Олександр Усик зробив сюрприз уболівальникам - провів фотосесію в торгівельному комплексі
Олександр Усик зробив сюрприз уболівальникам - провів фотосесію в торгівельному комплексі Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:23 703
Відео дня. Українському боксеру під час прямого ефіру зателефонувала мама та попросила менше матюкатися
Відео дня. Українському боксеру під час прямого ефіру зателефонувала мама та попросила менше матюкатися Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:22 3645
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Вчора 16:18 6077
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту
Українські футболісти під час тренування виконали легендарну Червону руту Андрій Твердохліб
17.03.2021 12:31 1325
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця
Гравець Динамо виконав мрію тяжкохворого хлопця Valeriy Ruchka
17.03.2021 10:00 1896
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва
Дівчата в купальниках покаталися на сноуборді прямо посеред Києва Андрій Твердохліб
17.03.2021 04:19 3618
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
16.03.2021 23:04 1816 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
16.03.2021 21:48 633
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
16.03.2021 17:58 6388 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2418
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3908 1
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
15.03.2021 16:41 962 1
Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем
Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем Valeriy Ruchka
15.03.2021 16:02 5010
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:56 Футбол Верона - Аталанта: Де дивитися матч Серії А 89
14:39 Біатлон Підгрушна посіла 35-е місце у спринті на Кубку світу 127
14:20 Футбол Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи 224
14:17 Футбол Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи: Як це було 1857
14:09 Бокс Гірн заявив про бажання провести бій Усик - Джойс у Києві 272
14:01 Футбол Такого ви ще не бачили! Футболісти Реала оригінально відсвяткували год 178
13:55 Футбол Вест Гем - Арсенал: Де дивитися матч АПЛ 165
13:38 Бокс Менеджер Вальдеса спростував переговори з приводу поєдинку з Ломаченком 307
13:21 Футбол Баварія зіграє з ПСЖ. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 477
13:19 Футбол Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів: Як це було 4175
13:08 Футбол CAS залишив в силі рішення УЄФА про технічну поразку збірної України 398
12:55 Футбол Колос - Зоря: Де дивитися матч УПЛ 303
12:41 Бокс Берінчик: Усику треба пройти пару боїв до Ф'юрі 430
12:28 Блог Футболіст Рейнджерса ганебно стрибнув голкіперу в голову 1104
12:25 Футбол Головко: Гравці Динамо повинні шукати причину в собі, а не в тренері 424
12:10 Футбол Інгулець - Олександрія: Де дивитися матч УПЛ 352
11:56 Навколо спорту Что подарить спортсмену: идеи оригинальных подарков 165
11:55 Футбол Каштру: Мета - стати чемпіонами України 467
11:40 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічого масстарту в Естерсунді 576
11:25 Футбол Легенда Роми увійшов до тренерського штабу збірної Італії 665
11:25 Футбол В’ячеслав Шевчук особисто привітав перших власників авто від Favbet 1578
11:21 Блог У Болгарії суддя втік з поля після кількох ляпасів 503
11:07 Футбол Хацкевича звільнили з посади головного тренера Ротора 1458
10:55 Футбол Львів - Шахтар: Де дивитися матч УПЛ 448
10:40 Футбол Арсенал - Олімпіакос 0:1. Огляд матчу 599

Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 14:20 224 0
Матчі 1/4 фіналу заплановані на 8 та 15 квітня
Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
#ЛЄ, #Аякс, #Рома, #Вільярреал

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

Чвертьфінали:

Перша пара. Гранада – Манчестер Юнайтед

Друга пара. Арсенал – Славія

Третя пара. Аякс – Рома

Четверта пара. Динамо Загреб – Вільярреал

Півфінали:

Переможець пари 1 - Переможець пари 3

Переможець пари 4 - Переможець пари 2

Матчі 1/4 фіналу заплановані на 8 та 15 квітня. Поєдинки 1/2 фіналу - 29 квітня і 6 травня.

Фінальний матч турніру заплановано на 26 травня на стадіоні Енергія-Гданськ (Польща).

Раніше, Шахтар програв Ромі, Динамо поступилося Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Коментарі ()