Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

Матчі 1/4 фіналу заплановані на 8 та 15 квітня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 березня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

Чвертьфінали:

Перша пара. Гранада – Манчестер Юнайтед

Друга пара. Арсенал – Славія

Третя пара. Аякс – Рома

Четверта пара. Динамо Загреб – Вільярреал

Півфінали:

Переможець пари 1 - Переможець пари 3

Переможець пари 4 - Переможець пари 2

Матчі 1/4 фіналу заплановані на 8 та 15 квітня. Поєдинки 1/2 фіналу - 29 квітня і 6 травня.

Фінальний матч турніру заплановано на 26 травня на стадіоні Енергія-Гданськ (Польща).

Раніше, Шахтар програв Ромі, Динамо поступилося Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи.