Рома зіграє з Аяксом. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 березня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.
Чвертьфінали:
Перша пара. Гранада – Манчестер Юнайтед
Друга пара. Арсенал – Славія
Третя пара. Аякс – Рома
Четверта пара. Динамо Загреб – Вільярреал
Півфінали:
Переможець пари 1 - Переможець пари 3
Переможець пари 4 - Переможець пари 2
Матчі 1/4 фіналу заплановані на 8 та 15 квітня. Поєдинки 1/2 фіналу - 29 квітня і 6 травня.
Фінальний матч турніру заплановано на 26 травня на стадіоні Енергія-Гданськ (Польща).
Раніше, Шахтар програв Ромі, Динамо поступилося Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи.