Хацкевича звільнили з посади головного тренера Ротора

Хацкевич керував Ротором з грудня 2019 року

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ротора Олександр Хацкевич залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Керівництво клубу прийняло рішення звільнити фахівця із займаної посади. Ми дякуємо Олександру Миколайовичу за виконану роботу і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться в повідомленні.

Александр Хацкевич покидает пост главного тренера "Ротора"



Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.



Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN — CК "Ротор" (@RotorOfficial) March 19, 2021

Олександр Хацкевич керував Ротором з грудня 2019 року. У нинішньому сезоні волгоградці в 23-х матчах РПЛ здобули 4 перемоги, 6 раз зіграли внічию і зазнали 13 поразок. З 18 очками команда посідає 13-е місце.

В останньому матчі під керівництво Олександра Хацкевича Ротор на своєму полі програв Ростову (0:4).

Раніше, Хацкевич заявив, що Динамо при Луческу на правильному шляху.