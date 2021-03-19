Головко: Гравці Динамо повинні шукати причину в собі, а не в тренері

Колишній захисник національної збірної України Олександр Головко мало отримав задоволення від гри київського Динамо з Вільярреалом (0:2) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив сам експерт.

"Задоволення сьогодні мало було, тому що якість гри складно оцінювати. Її немає. Інтрига померла після першого голу. Ясна річ, що за результат відповідає тренер, але і футболісти повинні відповідати за свою гру. Я не можу нікого сьогодні виділити.

Було 11 гравців і ще виходили гравці на заміну, але ми не побачили тієї гри, яку очікували. Ми припускали такий результат, але щоб так беззубо виглядало Динамо... Ми не очікували. Але треба говорити відверто - Вільярреал сильніший. При цьому програвати можна по-різному, але гравці повинні шукати причину в собі, а не в тренері", - сказав Головко.