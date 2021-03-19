Головний тренер Шахтар Луїш Каштру позитивно оцінює цей євросезон для команди.

Про це заявив сам наставник гірників.

"Торік ми змогли дістатися півфіналу Ліги Європи, зараз закінчили шлях в 1/8 фіналу. Ми мали дуже складний груповий етап Ліги чемпіонів: потрібно було дуже гідно себе виявляти в іграх проти таких міцних суперників, аби пройти далі. Опинилися в Лізі Європи. Здолали Маккабі справедливо. Це також був досить непростий етап для нас, але ми з ним упорались. У Римі в першому таймі домінувала Рома, у другому - 30 хвилин ми досить добре виявляли себе, потім Рома взяла гору. Сьогодні в Києві перший тайм був за нами: вдавалося створювати перевагу, на жаль, не змогли забити, що було дуже важливо для нас, другий тайм був досить збалансованим. Розуміємо, що завжди можемо краще. Можна назвати цей єврокубковий сезон задовільним.

Мета в нас одна від найпершого офіційного поєдинку – ми прагнемо заробити черговий титул, стати чемпіонами України. Ось наш план на решту сезону. На жаль для нас, учора ближче до вечора ми дізналися, що вболівальники не зможуть бути присутніми на стадіоні. Спочатку визнали це дивним, але потім заглибились у вивчення всіх деталей, і зрозуміло, що зараз в Україні дуже зросла захворюваність на коронавірус. COVID зараз править світом, COVID править в Україні, тому нам потрібно поважати це, і, звісно, здоров'я понад усе. Хоча, безумовно, було б значно приємніше, якби вболівальники були присутніми на трибунах", - зазначив Каштру.