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Визначені всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

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Жеребкування етапу 1/4 відбудеться 19 березня
Визначені всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи
#ЛЄ, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Визначені всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи сезону 2020/21 років.

По дві команди на цій стадії представляють Англію та Іспанію, по одній – Італію, Нідерланди, Хорватію, Чехію.

Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:

Манчестер Юнайтед (Англія)

Арсенал (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Гранада (Іспанія)

Рома (Італія)

Аякс (Нідерланди)

Динамо Загреб (Хорватія)

Славія Прага (Чехія)

Жеребкування етапу 1/4 відбудеться 19 березня у Ньйоні (Швейцарія). Початок о 14:00.

Матчі 1/4 відбудуться 8 і 15 квітня, 1/2 – 29 квітня й 6 травня, а фінал Ліги Європи - 26 травня на Арені Гданськ (Польща).

Раніше, Шахтар програв Ромі, Динамо поступилося Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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