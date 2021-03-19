Джерело - Чемпіон.
Визначені всі учасники чвертьфіналу Ліги Європи сезону 2020/21 років.
По дві команди на цій стадії представляють Англію та Іспанію, по одній – Італію, Нідерланди, Хорватію, Чехію.
Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:
Манчестер Юнайтед (Англія)
Арсенал (Англія)
Вільярреал (Іспанія)
Гранада (Іспанія)
Рома (Італія)
Аякс (Нідерланди)
Динамо Загреб (Хорватія)
Славія Прага (Чехія)
Жеребкування етапу 1/4 відбудеться 19 березня у Ньйоні (Швейцарія). Початок о 14:00.
Матчі 1/4 відбудуться 8 і 15 квітня, 1/2 – 29 квітня й 6 травня, а фінал Ліги Європи - 26 травня на Арені Гданськ (Польща).
Раніше, Шахтар програв Ромі, Динамо поступилося Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи.