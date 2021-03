Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи: Як це було

На цьому наша трансляція завершується, очікуємо захоплюючих матчів. Нагадаємо, що перші матчі відбудуться вже 8 квітня.

Номінальним господарем фіналу стане Динамо, Вільярреал або ж хтось з пари Арсенал - Славія.

Динамо Загреб/Вільярреал - Арсенал/Славія

Гранада/Манчестер Юнайтед - Аякс/Рома

Тепер ми дізнаємося, які чвертьфінальні пари зустрінуться між собою в півфіналі.

Динамо Загреб - Вільярреал

Аякс - Рома

Арсенал - Славія

Гранада - Манчестер Юнайтед

Жеребкування розпочалося!

Колишній гравець Арсеналу та Манчестер Сіті Гаель Кліши буде допомагати сьогодні з жеребкуванням.

Джорджо Маркетті пояснює регламент, а також розповідає, що це останнє жеребкування цього сезону. Вже сьогодні ми дізнаємося чвертьфінальні пари, а також можливі півфінальні.

Зараз нам демонструють найкращі моменти 1/8 та представляють команди, які продовжують боротьбу за трофей.

Церемонія жеребкування розпочинається.

