Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи: Як це було

Джерело - Чемпіон.
На цьому наша трансляція завершується, очікуємо захоплюючих матчів. Нагадаємо, що перші матчі відбудуться вже 8 квітня.
Номінальним господарем фіналу стане Динамо, Вільярреал або ж хтось з пари Арсенал - Славія.
Динамо Загреб/Вільярреал - Арсенал/Славія
Гранада/Манчестер Юнайтед - Аякс/Рома
Тепер ми дізнаємося, які чвертьфінальні пари зустрінуться між собою в півфіналі.
Динамо Загреб - Вільярреал
Аякс - Рома
Арсенал - Славія
Гранада - Манчестер Юнайтед
Жеребкування розпочалося!
Колишній гравець Арсеналу та Манчестер Сіті Гаель Кліши буде допомагати сьогодні з жеребкуванням.
Джорджо Маркетті пояснює регламент, а також розповідає, що це останнє жеребкування цього сезону. Вже сьогодні ми дізнаємося чвертьфінальні пари, а також можливі півфінальні.
Зараз нам демонструють найкращі моменти 1/8 та представляють команди, які продовжують боротьбу за трофей.
Церемонія жеребкування розпочинається.
Here we go! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021
📺👇 Watch the quarter-final draw LIVE! #UELdraw
У п'ятницю, 19 березня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 плей-оф Ліги Європи УЄФА.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.
Your Europa League quarter-finalists! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021
🏆 2020/21 winner will be ______ #UEL pic.twitter.com/Dz1njFvv86
Посіву не буде, команди з однієї національної асоціації можуть зустрітися один з одним.
Розклад поєдинків: