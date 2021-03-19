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Легенда Роми увійшов до тренерського штабу збірної Італії

Сьогодні 11:25 391 0
Де Россі буде допомагати Манчіні
Легенда Роми увійшов до тренерського штабу збірної Італії
#Манчіні, #Де Росі

Джерело - sport.ua.

У тренерський штаб наставника збірної Роберто Манчіні увійшов Даніеле Де Россі.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Італії.

Легендарний у минулому півзахисник з 2004 по 2017 рік виступав за збірну Італії в якості гравця. За Скуадру Адзурру він провів 117 матчів і забив 21 гол. У 2006 Де Россі став у складі збірної Італії чемпіоном світу.

Більшу частину клубної кар'єри Де Россі провів у рідній Ромі (2001 -2019 роки), а завершував кар'єру в Бока Хуніорс.

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