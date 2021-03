Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів: Як це було

На цьому жеребкування завершується! Вже о 14 відудеться жеребкування Ліги Європи. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цієї події.

Баварія, ПСЖ або ж Манчестер Сіті чи Боруссія Дортмунд будуть вважатися господарями на Олімпійському стадіоні в Стамбулі.

Також зараз визначиться, хто буде номінальним господарем у фіналі.

Реал Мадрид/Ліверпуль - Порту/Челсі

Баварія/ПСЖ - Манчестер Сіті/Боруссія Дортмунд

Тепер ми дізнаємося можливі півфінальні пари.

Реал Мадрид - Ліверпуль

Баварія - ПСЖ

Порту - Челсі

Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд

Жеребкування розпочалося!

Колишній гравець Баварії Хаміт Алтінтоп допоможе нам провести жеребкування.

Джорджо Маркетті дякує командам за швидку адаптацію, до важких умов, а також висловлює подяку Угорщині та Румунії за те, що надали свої стадіони в якості нейтральних.

Нам демонструють найкращі моменти 1/8 і представляють список команд, які продовжать боротьбу за головний євротрофей.

Церемонія жеребкування розпочинається!

У п'ятницю, 19 березня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.

