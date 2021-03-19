Жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів: Як це було

Джерело - Чемпіон.
На цьому жеребкування завершується! Вже о 14 відудеться жеребкування Ліги Європи. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цієї події.
Баварія, ПСЖ або ж Манчестер Сіті чи Боруссія Дортмунд будуть вважатися господарями на Олімпійському стадіоні в Стамбулі.
Також зараз визначиться, хто буде номінальним господарем у фіналі.
Реал Мадрид/Ліверпуль - Порту/Челсі
Баварія/ПСЖ - Манчестер Сіті/Боруссія Дортмунд
Тепер ми дізнаємося можливі півфінальні пари.
Реал Мадрид - Ліверпуль
Баварія - ПСЖ
Порту - Челсі
Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд
Жеребкування розпочалося!
Колишній гравець Баварії Хаміт Алтінтоп допоможе нам провести жеребкування.
Джорджо Маркетті дякує командам за швидку адаптацію, до важких умов, а також висловлює подяку Угорщині та Румунії за те, що надали свої стадіони в якості нейтральних.
Нам демонструють найкращі моменти 1/8 і представляють список команд, які продовжать боротьбу за головний євротрофей.
Церемонія жеребкування розпочинається!
We're live from Nyon! 🏆 🙌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021
𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 the #UCLdraw stream 📺👇#UCL
У п'ятницю, 19 березня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.
Champions League quarter-final line-up complete ✅— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021
Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris, Porto, Real Madrid 👏
🤔 Best team so far this season?#UCL
Посіву не буде, команди з однієї національної асоціації можуть зустрітися один з одним.