Арсенал та Гранада програли, але вийшли до 1/4 фіналу Ліги Європи

Стали відомі ще два учасники чвертьфіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

У 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал приймав Олімпіакос, а Гранада завітала у гості до Молде.

Арсенал та Гранада зазнали поразок, але здобута перевага у перших матчах дозволила вийти до наступного раунду змагань.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 18 березня

Арсенал - Олімпіакос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 51 Ель-Арабі

(Перший матч - 3:1)

Молде - Гранада 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Вальєхо (авт), 1:1 - 72 Сальдадо, 2:1 - 90 Хестад (пен)

(Перший матч - 0:2)

Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.