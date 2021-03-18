Арсенал та Гранада програли, але вийшли до 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У 1/8 фіналу Ліги Європи Арсенал приймав Олімпіакос, а Гранада завітала у гості до Молде.
Арсенал та Гранада зазнали поразок, але здобута перевага у перших матчах дозволила вийти до наступного раунду змагань.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 18 березня
Арсенал - Олімпіакос 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 51 Ель-Арабі
(Перший матч - 3:1)
Молде - Гранада 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Вальєхо (авт), 1:1 - 72 Сальдадо, 2:1 - 90 Хестад (пен)
(Перший матч - 0:2)
Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.