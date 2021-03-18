Легендарний український футболіст згадав, як відмовився фотографуватися з російським прапором

Подія сталася в Криму

Джерело - Чемпіон.

Колишні українські футболісти Сергій Назаренко та Сергій Погорілий свого часу відмовилися фотографуватися з уболівальниками на тлі російського триколору.

Про це розповів сам експівзахисник збірної України.

"Це було в Криму після гри (Назаренко грав тоді за Таврію - Чемпіон). Ми виходили з роздягальні й до нас підійшли сфотогафуватися. Звісно ж ми погодилися, але коли уболівальники стали поруч, я побачив, що вони дістали російський прапор. Ми сказали, що не будемо фотогафуватися, розвернулися та пішли. Це моя принципова позиція, і тоді, і зараз", - згадав Назаренко.

Нагадаємо, Сергій Назаренко зіграв за збірну України 56 матчів, у яких забив 12 голів. На клубному рівні вихованець Дніпра грав за рідну команду, Таврію, Чорноморець і Металіст.