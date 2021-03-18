Видатний легкоатлет розкритикував колишнього гравця Шахтаря

Відомий восьмикратний олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт негативно ставиться до гри гравця Манчестер Юнайтед Фреда.

Про це заявив сам легкоатлет.

"Я вважаю, що Фреда не повинно бути в півзахисті Манчестер Юнайтед. На мій погляд, йому занадто багато не вистачає. Так, він старанно працює, але він не так добре грає в пас і робить занадто багато невиправданих фолів.

І взагалі, команді дійсно потрібно більше нападників, справжніх форвардів.

Я вважаю, що потрібно частіше випускати на поле Кавані, він повинен грати завжди, якщо він формі. А ще на гравців потрібно тиснути, адже зараз вони відчувають себе занадто розслаблено, бо деякі з них упевнені, що вийдуть в старті.

Коли ти спокійний за своє місце в основі, то ти не показуєш ту самовіддачу, яка потрібна. На мій погляд, це одна з тих речей, яку потрібно змінити зараз, і все налагодиться

Бруну Фернандеш видатний, але мене турбує, що якщо його немає на полі, то МЮ виглядає хитким. Він повинен грати в кожній грі, він завжди хоче процвітати і завжди змушує себе бути своєї кращої версією", - сказав Болт.