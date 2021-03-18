Азару не буде потрібна операція

Футболіст пройде курс лікування в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Півзахисникові Реала Едену Азару не доведеться робити операцію на гомілкостопі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст пройде консервативне лікування в Лондоні.

Азар проконсультується з приводу проблем з кісточкою у свого довіреного лікаря. 30-річний футболіст має намір пройти консервативне лікування в Лондоні під наглядом фахівців, щоб спробувати відновитися до кінця чемпіонату Іспанії.

Азар в поточному сезоні провів 14 матчів за Реал, в яких забив 3 голи, 21 гру футболіст пропустив через травми.

Раніше, Азар може пропустити Євро-2020.