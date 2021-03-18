 Футбол 1 Вільярреал - Динамо онлайн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал - Динамо 2:0. Відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Сьогодні 23:24 1863 0
Вільярреал - Динамо 2:0. Відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з іспанським Вільярреалом. Матч відбудеться в четвер, 18 березня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими моментами гри, а також дивіться відео голів і огляд матчу в цій новині в режимі онлайн. Перший поєдинок у Києві завершився перемогою іспанського клубу - 0:2.

Також на нашому сайті відбудеться текстова трансляція поєдинку.

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Огляд першого тайму

Удар Андрієвського

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