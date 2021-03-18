Вільярреал - Динамо 2:0. Відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з іспанським Вільярреалом. Матч відбудеться в четвер, 18 березня, о 22:00 за київським часом.
Слідкуйте за найцікавішими моментами гри, а також дивіться відео голів і огляд матчу в цій новині в режимі онлайн. Перший поєдинок у Києві завершився перемогою іспанського клубу - 0:2.
Також на нашому сайті відбудеться текстова трансляція поєдинку.
Небезпечний удар Бакки
13' Гол. Морено
36' Гол. Морено
Огляд першого тайму
Удар Андрієвського