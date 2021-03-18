Вірт: Динамо має вірити у свої сили

Ексголкіпер Шахтаря і збірної України Юрій Вірт вірить у тренерський геній румунського наставника Динамо Мірчі Луческу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ще під час перебування головним тренер Шахтаря, Луческу завжди практикував вильоти за кордон за дві доби до початку гри. Ти прилітаєш у вівторок – вечеряєш і відпочиваєш. У середу – теорія і вечірнє тренування. Все це відбувається в спокійній обстановці. Бажано і після матчу залишитися в готелі і відпочити в номері, а не спати в літаку.

У киян важка ситуація, так само як і у "гірників". Вільяреал зробив собі хороший заділ. Стандарти біля воріт Бущана принесли гостям успіх. І все ж у Динамо є шанси на успіх. Потрібно з першої хвилини тиснути на ворота Вільяреала. Потрібно грати у відкритий футбол, ризикувати. Тільки тоді з'являться шанси для взяття воріт суперника. Потрібно показати своїм шанувальникам, що Динамо не випадково грає в 1/8-й фіналу Ліги Європи.

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Чому динамівці у Києві не завдали жодного удару в площину воріт іспанців? Це заслуга гравців Вільяреала і, особливо, його головного тренера Унаї Емері. Він ретельно розібрав гру Динамо. Що стосується лідера поточного чемпіонату України, то у динамівців досить кваліфіковані виконавці. Вони мають досвід виступів на міжнародній арені і вміють свої комбінації завершувати забитими м'ячами. Киянам також не завадив би фарт.

Думаю, що Мірча Луческу щось придумає. Остання гра Динамо із Зорею показала, що кияни набирають форму. Динамівці повинні вірити в свої сили", – сказав Вірт.