Шахтар - Рома 1:2: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє в Києві з італійською Ромою в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться в четвер, 18 березня, о 19:55 за київським часом.
Дивіться онлайн відео голів, огляд матчу та найцікавіші моменти в цій новині.Перший поєдинок в Римі тиждень тому завершився розгромом гірників - 3:0.
Також на нашому сайті слідкуйте за текстовою трансляцією гри. Нагадаємо, буквально за кілька годин до матчу було прийнято рішення про те, що гра відбудеться без зглядачів.
0:1 - 48' Майораль
1:1 - 59' Мораес
1:2 - 72' Майораль
Огляд першого тайму
6' - момент Майораля
13' - супершанс Алана Патріка
34' - момент Мораеса
54' - вбивчий момент Педро
57' - сейв Трубіна