 Футбол 1 - Шахтар - Рома онлайн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Рома 1:2: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Сьогодні 21:27 2082 0
Шахтар - Рома 1:2: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє в Києві з італійською Ромою в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться в четвер, 18 березня, о 19:55 за київським часом.

Дивіться онлайн відео голів, огляд матчу та найцікавіші моменти в цій новині.Перший поєдинок в Римі тиждень тому завершився розгромом гірників - 3:0.

Також на нашому сайті слідкуйте за текстовою трансляцією гри. Нагадаємо, буквально за кілька годин до матчу було прийнято рішення про те, що гра відбудеться без зглядачів.

0:1 - 48' Майораль

1:1 - 59' Мораес

1:2 - 72' Майораль

Огляд першого тайму

6' - момент Майораля

13' - супершанс Алана Патріка

34' - момент Мораеса

54' - вбивчий момент Педро

57' - сейв Трубіна

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