Матвієнко вірить в атаку Шахтаря у матчі проти Роми

Шахтарю під силу відіграти у Роми гандикап у три м'ячі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів центральний захисник донецького клубу Микола Матвієнко.

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"На мій погляд, все будується від оборони, але якщо говорити про матч-відповідь з Ромою, то, на жаль, нам потрібно відіграватися з 0:3. Тому все-таки, напевно, зроблю вибір на користь атаки - більше заб'ємо.

Не можу сказати, що Рома нас чимось здивувала. Перед матчами ми повністю розбираємо суперника і з урахуванням цього награємо комбінації. Що потрібно зробити краще? Не пропустити і забити чотири м'ячі", - розповів Матвієнко.