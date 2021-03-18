Додо: Все залежить від Шахтаря

Бразильський захисник Шахтаря Додо вірить у перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми.

Про це розповів сам футболіст.

"Зараз ми знаємо Рому набагато краще, тому спробуємо скористатися цим з перших хвилин гри і спробуємо забити швидкий м'яч. Знаємо, що нам буде складно пройти далі, але немає нічого неможливого. Відразу згадується камбек Барселони в матчі проти ПСЖ у 2017 році. Вони програли 4:0, а потім забили 6 голів і пройшли далі. Це доводить, що все можливо. Потрібно просто дочекатися правильного моменту.

Каштру вчора сказав, що ми повинні перемогти в обох таймах. Для нас буде фактично два матчі. Нічого не втрачено, все залежить від нас", - сказав Додо.