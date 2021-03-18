Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив перемогу над Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Для мене було важливо, щоб ми виграли матч. Лаціо добре захищався, але я думаю, що перемога заслужена. Шкода, що ми знову пропустили. Наша атака дуже сильна, граємо ризиково. Важливо, щоб ми продовжували грати так і захищалися, починаючи з гравців групи атаки, щоб чинити тиск на суперників.

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Звичайно, час від часу у суперників будуть з'являтися моменти, але я хочу, щоб ми грали саме так. Жеребкування чвертьфіналу? Якщо я назву команду, з якою не хочу грати, то вона неодмінно випаде нам", – розповів Флік.